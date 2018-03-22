Нет, срок для отправки ответа на автотребование о пояснениях не продлевают.

Срок на пояснения — пять рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК). Кодекс не дает право продлить этот срок. Такая возможность есть, только если инспекторы требуют документы (п. 3 ст. 93 НК). Поэтому, если компания в срок не пояснит расхождения, ее оштрафуют на 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК). Не продлевают и срок, в который компания обязана отправить квитанцию о получении требования. Это надо сделать в течение шести рабочих дней после того, как инспекторы отправили требование (п. 5.1 ст. 23 НК).