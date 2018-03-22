Представьте счета-фактуры по требованию инспекторов.

Налоговые инспекторы вправе требовать от компании документы в двух случаях. Во-первых, если организация подала декларацию с НДС к возмещению. Контролеры вправе запросить только те документы, которые подтверждают вычеты (п. 8 ст. 88 НК). К ним относятся счета-фактуры, договоры, накладные и пр. Во-вторых, документы понадобятся налоговикам, если они обнаружили расхождения в отчетности контрагентов. Тогда инспекторы потребуют все документы, которые относятся к таким операциям (п. 8.1 ст. 88 НК). Конкретного списка нет.

Инспекторы сверят данные из счетов-фактур с информацией, которую вы отразили в декларации по НДС. Представьте документы в течение 10 рабочих дней (п. 3 ст. 93 НК).