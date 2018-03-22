2122 марта 2018

В книге покупок вместо номера поставили знак «?». Надо ли уточнять декларацию по НДС?

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отвечает:

Вы вправе не уточнять декларацию из-за ошибки в номере.

Отчетность необходимо исправить, если компания занизила налог. Ошибка в номере счета-фактуры не повлияла на сумму налога. Но программа «АСК НДС-2» не найдет пару счету-фактуре, если вы и контрагент поставили разные номера. Сформируется запрос пояснений. На него нужно будет ответить, что вы ошибочно проставили в книгу символ «?" вместо номера. Приложите к пояснению копию счета-фактуры.

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