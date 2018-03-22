Инспекторы снимут вычеты, если не убедятся, что сделка реальная.

Вы проявили осмотрительность. Обычно налоговики не предъявляют претензий, если поставщик платит налоги, а сделку оформили нужными документами. Ваша задача — доказать, что сделка реальная. Например, подтвердите, что машина контрагента заезжала на склад, представьте переписку с поставщиком и т. д. Если это не поможет, то пишите жалобу в УФНС, а потом обращайтесь в суд, чтобы защитить вычеты.