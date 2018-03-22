Закройте смену, откройте ее снова и после этого начните работу на онлайн-кассе.

Штраф возможен. Но вы можете его избежать. Смену на кассе можно открывать в один календарный день и закрывать на следующий. При этом выбить новый чек можно не позднее чем через 24 часа после того, как кассир открыл смену [п. 2 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. То есть продолжительность смены не может превышать суток.

Если вы закрыли смену позже, чем через сутки, то нарушили порядок работы с ККТ. За это возможен штраф на компанию в 10 тыс. руб., на кассира — 3 тыс. руб. [ч. 4 ст. 14.5 КоАП]. В то же время компания может освободиться от штрафа, если исправит ошибку и заявит о ней в налоговую [примечание к ст. 14.5 КоАП]. Для этого составьте письменное заявление в свободной форме.