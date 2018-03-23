Операции по счету инспекторы приостановят, если организация не представила расчет по взносам в течение 10 рабочих дней после крайнего срока сдачи.

Изменение вступит в силу через месяц после публикации Федерального закона с поправками в статью 76 Налогового кодекса. Скорее всего, новые правила про блокировку начнут действовать с отчетной кампании за I квартал 2018 года.

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