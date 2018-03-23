1423 марта 2018

Госдума рассматривает законопроект о том, что можно будет уточнить платежи по налогам, даже если ошиблись в счете Казначейства. В этом же законопроекте речь идет и о блокировке счетов за то, что вовремя не сдали расчет по страховым взносам. Когда ждать этих изменений?

Темы:

отвечает:

Операции по счету инспекторы приостановят, если организация не представила расчет по взносам в течение 10 рабочих дней после крайнего срока сдачи.

Изменение вступит в силу через месяц после публикации Федерального закона с поправками в статью 76 Налогового кодекса. Скорее всего, новые правила про блокировку начнут действовать с отчетной кампании за I квартал 2018 года.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.