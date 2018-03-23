3923 марта 2018

Как удержать долги по исполнительным листам из зарплаты сотрудника?

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Долги по исполнительным листам безопаснее удерживать из обеих выплат – и из аванса, и из зарплаты за вторую половину месяца. Иначе вы можете столкнуться с проблемой – зарплаты работника за вторую половину месяца не хватит, чтобы полностью удержать всю сумму удержания по исполнительному листу.

Например, в аванс работник получил на руки 50 процентов зарплаты, а вам нужно удержать 70 процентов в счет уплаты алиментов. Зарплаты за вторую половину месяца не хватит. В таком случае проверяющие вправе оштрафовать компанию на сумму до 100 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП).

По закону вы можете удержать по исполнительным листам не больше 50, а в отдельных случаях – 70 процентов зарплаты. Ограничение считайте от зарплаты, которая полагается работнику на руки. Эта сумма зависит от того, надо удерживать НДФЛ или нет. Следовательно, вначале рассчитайте НДФЛ, затем ограничение для удержаний по исполнительным листам.

Например, на сотрудника пришел исполнительный лист на уплату алиментов в размере 50 процентов. Оклад – 50 000 руб. Размер аванса – 40 процентов от оклада. У работника удержат: 10 000 руб. (50 000 ₽ × 40% × 50%) в аванс и 11 750 руб. ((50 000 – 20 000 – 6500) × 50%) со второй части зарплаты. Где 6500 руб. – это НДФЛ (50 000 × 13%).

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