1523 марта 2018

Начислять ли страховые взносы на компенсацию работнику за задержку зарплаты?

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отвечает:

Да, начислять. В Минфине утверждают, что страховые взносы на компенсацию за задержку зарплаты начислять нужно. Ведь эта выплата не входит в перечень необлагаемых сумм (письмо Минфина от 21.03.2017 № 03-15-06/16239). Чиновники полагают, что такая компенсация не связана с исполнением трудовых обязанностей.

Верховный суд с Минфином не согласен (определение Верховного суда от 28.12.2016 № 310-КГ16-17515). Судьи опираются на те же нормы из Закона № 212-ФЗ, которые сейчас прописаны в подпункте 2 пункта 1 статьи 422 НК. Он освобождает от начисления взносов компенсации, которые связаны с исполнением работником своих трудовых обязанностей.

Если взносы с компенсации для вашей компании не составляют значимую величину, безопаснее их начислить. Если таких выплат много, проще один раз выиграть суд и взносы не начислять.

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