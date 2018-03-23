Нужно пробить чек с признаком «возврат прихода». По закону продавец обязан использовать кассу, если получает деньги, а также если выдает их покупателям [ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ].

Поэтому, если возвращаете деньги покупателю, нужно пробить чек с признаком «возврат прихода». При этом совершенно не имеет значения, когда покупатель возвращает товар — в день покупки или позже [письмо Минфина от 12.05.2017 № 03-01-15/28914].

Перед тем как пробить чек и вернуть деньги покупателю, возьмите у него заявление в свободной форме. В нем клиент запишет Ф. И. О., паспортные данные, сумму, дату и поставит подпись. Также он назовет в заявлении основание для возврата: например, покупатель обнаружил дефект или модель ему не подходит.

Продавец сверяет сведения в заявлении с оригиналом паспорта клиента. К заявлению желательно приложить чек на покупку. Оба эти документа должен завизировать руководитель компании или управляющий магазином. Именно эта подпись разрешает вернуть деньги.

На основании заявления оформите накладные на возврат, в них должен расписаться покупатель.