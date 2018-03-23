Вы вправе работать без онлайн-ККТ до 1 июля 2019 года [п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. Такие изменения внес Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

Компании и предприниматели, которые оказывают услуги населению, вправе еще на год отложить переход на онлайн-кассы — до 1 июля 2019 года. Исключение — для организаций, которые оказывают услуги общепита.

Вместо кассовых чеков, как и прежде, выдавайте клиентам бланки строгой отчетности. Документы оформляйте по правилам из постановления Правительства от 06.05.2008 № 359.