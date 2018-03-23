2323 марта 2018

Наша компания оказывает транспортные услуги по эвакуации автомобилей населению. Сколько еще времени мы вправе работать без онлайн-касс?

Темы:

отвечает:

Вы вправе работать без онлайн-ККТ до 1 июля 2019 года [п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. Такие изменения внес Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

Компании и предприниматели, которые оказывают услуги населению, вправе еще на год отложить переход на онлайн-кассы — до 1 июля 2019 года. Исключение — для организаций, которые оказывают услуги общепита.

Вместо кассовых чеков, как и прежде, выдавайте клиентам бланки строгой отчетности. Документы оформляйте по правилам из постановления Правительства от 06.05.2008 № 359.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.