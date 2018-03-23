2323 марта 2018

Мы на упрощенке, работаем по агентским договорам от своего имени. Некоторые покупатели оплачивают заказы через сервис «Яндекс. Касса». Кто в таком случае должен пробить чек: наша компания или «Яндекс. Касса»?

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отвечает:

Ваша компания оформляет чек.

По закону чек должен выдавать продавец или его агент. Сервис «Яндекс. Касса» не считается агентом для вашей компании. Поэтому пробивать чек должны именно вы.

В то же время из переходных положений следует, что можно на год отложить применение ККТ по тем операциям, по которым продавец раньше не пробивал чеки. Поэтому при оплате через «Яндекс. Касса» обязательно выбивать чек только с 1 июля 2018 года [п. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ].

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