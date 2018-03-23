Ваша компания оформляет чек.

По закону чек должен выдавать продавец или его агент. Сервис «Яндекс. Касса» не считается агентом для вашей компании. Поэтому пробивать чек должны именно вы.

В то же время из переходных положений следует, что можно на год отложить применение ККТ по тем операциям, по которым продавец раньше не пробивал чеки. Поэтому при оплате через «Яндекс. Касса» обязательно выбивать чек только с 1 июля 2018 года [п. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ].