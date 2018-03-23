Не нужно из-за нового патента сообщать о сотруднике, которого вы не увольняли.

Компания обязана уведомить службу миграционного контроля о том, что приняла или уволила иностранного работника. Срок — три рабочих дня с даты, когда заключили или расторгли трудовой договор. Иначе компанию могут оштрафовать на сумму до 800 тыс. руб. А если приняли иностранца на работу на территории Москвы или Московской области — штраф до 1 млн руб. за каждого иностранного работника (ч. 3, 4 ст. 18.15 КоАП).

Ответственность прописали для случая, когда не сообщили о трудоустройстве или увольнении иностранного работника. О том, что иностранец переоформил патент, не требуется уведомлять службу, которая следит за соблюдением миграционных правил. Обновленный патент не значит, что нужно расторгнуть трудовой договор и заново заключить контракт. Для этого нет оснований в ТК. Но актуальные сведения о патенте необходимо прописать в трудовом договоре (ст. 327.2 ТК).

Устаревшие данные в трудовом договоре необходимо исправить. Стороны вправе договориться и изменить трудовой договор в любое время (ст. 72 ТК). Оформите дополнительное соглашение. В нем запишите реквизиты нового патента и дату, с которой соглашение вступает в силу.