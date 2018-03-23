2923 марта 2018

У нашего учредителя две компании. У одной из них заблокирован счет, поэтому налоги за нее будет платить вторая компания. Вправе ли вторая компания учесть в расходах оплату налогов за другую организацию?

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отвечает:

Налоги, которые заплатили за другую организацию, нельзя учесть в расходах.

С 30 ноября 2016 года не обязательно платить налог самим. Организация может попросить контрагента перечислить за нее налог. А также это может сделать сотрудник компании или любой другой «физик» или компания (абз. 4 п. 1 ст. 45 НК).

Расходы нужно не только подтвердить. Они должны быть экономически обоснованны (ст. 252 НК). То есть траты нужно направить на получение прибыли самой организации. Поэтому оплату чужих налоговых долгов учесть в расходах нельзя.

Фактически вы предоставили другой компании деньги безвозмездно. Она должна их вернуть. Если она этого не сделает или вы простите долг, учесть траты все равно не получится, они необоснованные (письмо Минфина от 28.06.2017 № 03-03-06/1/40668).

Компания может учесть расходы, если до уплаты налога подпишет договор займа. Когда пройдет срок давности для возврата, можно списать сумму налога за другую организацию как безнадежный долг.

У обеих компаний один учредитель. Если вы заключите беспроцентный заем, то инспекторы на местах могут решить, что другая компания экономит на процентах. Но Минфин разъяснил, что у заемщика нет экономии (письмо от 24.03.2017 № 03-03-06/2/17311).

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