Спишите только ту задолженность, которую считаете безнадежной.

Кредиторка увеличивает доход компании, если не рассчитаться по долгам. Ведь организация получает выгоду, когда оставляет себе деньги, которые причитаются контрагенту. Учет зависит от того, можете ли вы вернуть долг.

Различают два вида кредиторки: просроченная и безнадежная.

Долги компании перед поставщиками и прочими контрагентами могут стать безнадежными. Контрагент уже не сможет потребовать долг, если истек срок давности. Максимальный срок, чтобы предъявить иск и взыскать долг, — 10 лет. Его считайте со дня, когда контрагент выполнил свои обязательства и получил право требовать от компании плату (ст. 200 ГК).

Кроме того, как безнадежные нужно списать долги перед покупателями и поставщиками, которые ликвидировались. В этом случае их включают в доходы того периода, в котором кредиторка стала безнадежной (п. 18 ст. 250 НК, письмо ФНС от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@).

Если компания всего лишь просрочила оплату, но покупатель по закону еще может потребовать свое, учитывать доходы не нужно. По итогам инвентаризации компания определит оставшийся срок давности. Если он истекает, его можно продлить, чтобы не учитывать доходы. Для этого направьте контрагенту письмо с просьбой продлить сроки оплаты, подпишите акт сверки либо дополнительное соглашение.