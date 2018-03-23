1623 марта 2018

Наша компания на упрощенке. Контрагенту на общей системе оказываем рекламные услуги и одновременно закупаем у него товар. Договорились провести взаимозачет на сумму его долга за услуги. Он хочет оформить зачет по нашему долгу за товар без учета НДС, а налог требует вернуть деньгами. Разве это правильно? Долг надо считать без НДС?

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отвечает:

Если цену договора рассчитали с НДС, то задолженность определяют с учетом налога.

Стороны вправе договориться о зачете взаимных требований на любую сумму (ст. 410 ГК). Так можно погасить долг полностью или в части. При этом налог, который продавец предъявил покупателю, нужно учитывать в цене договора (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Значит, и при расчете долга из суммы не исключают НДС.

Ваш поставщик начислил налог, когда отгрузил вам товар. Вы не расторгаете сделку и не делаете возврат. Вы закрываете долги по оплате зачетом взаимных требований. Объясните контрагенту, что это не повлияет на налоговые обязательства партнера.

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