1626 марта 2018

Работник уезжал в командировку и возвращался в праздничные дни. Оплачивать ли время в пути?

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отвечает:

Да, нужно оплатить часы проезда в командировку и обратно в выходной или праздник не менее чем в двойном размере по правилам статьи 153 ТК (письмо Минтруда от 13.10.2017 № 14-2/В-921). В ней говорится об оплате работы в выходной или праздник.

Однако ни Положение о командировках, ни Трудовой кодекс не устанавливают, как компенсировать работнику праздничный день в пути. Значит, компания вправе сама определить порядок компенсации (ч. 4 ст. 168 ТК).

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