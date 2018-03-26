2126 марта 2018

Работник уволился и в течение года вернулся обратно. Как рассчитывать отпускные?

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В день увольнения вы выплатили компенсацию за неиспользованные отпуска или удержали лишние отпускные. Обязательства по предыдущему трудовому договору ваша компания выполнила полностью.

С момента повторного трудоустройства отсчитывайте:

  • отпускной стаж;
  • шестимесячный период работы;
  • расчетный период.

Если новый сотрудник не отработает полных 12 месяцев, возьмите для расчета фактический период работы – с даты трудоустройства по месяц, предшествующий тому, в котором работник идет в отпуск. Периоды работы в вашей компании до увольнения, а также у других работодателей не учитывайте.

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