В день увольнения вы выплатили компенсацию за неиспользованные отпуска или удержали лишние отпускные. Обязательства по предыдущему трудовому договору ваша компания выполнила полностью.
- Важная статья:
- Почему неверно рассчитаны отпускные
С момента повторного трудоустройства отсчитывайте:
- отпускной стаж;
- шестимесячный период работы;
- расчетный период.
Если новый сотрудник не отработает полных 12 месяцев, возьмите для расчета фактический период работы – с даты трудоустройства по месяц, предшествующий тому, в котором работник идет в отпуск. Периоды работы в вашей компании до увольнения, а также у других работодателей не учитывайте.
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