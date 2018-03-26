Да, прав. Просто так взять любой понравившийся год для расчета страхового случая нельзя. Это должен быть год, непосредственно предшествовавший декрету. А если работница была в двух декретах подряд – то год, ближайший к первому декретному отпуску.

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Какой лимит взносов брать для расчета пособий

Например, сотрудница ушла во второй декретный отпуск в 2018 году. До этого в 2017 году находилась в отпусках по беременности и родам и по уходу за первым ребенком, при исчислении среднего заработка для определения размера пособия по беременности и родам 2017 год в расчетном периоде (2017–2016) можно заменить только на 2015 год.

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