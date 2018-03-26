2726 марта 2018

Сотрудники в компании должны проходить обязательный медосмотр. Как учесть зарплату за это время?

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На время прохождения обязательного медосмотра за сотрудниками сохраняется средний заработок (ст. 185 ТК). Организация не имеет права допускать к выполнению обязанностей работников, которые не прошли осмотр.

Если медосмотр не пройден по вине сотрудника, то пропущенные дни ему не оплачиваются. Если виновата организация, то эти дни необходимо оплатить как простой, когда сотрудник был отстранен от работы (ст. 76 ТК). Простой по вине администрации нужно оплатить в размере не меньше 2/3 среднего заработка сотрудника (ч. 1 ст. 157 ТК).

В бухучете зарплату, начисленную за время прохождения обязательного медосмотра, отнесите на расходы по обычным видам деятельности (п. 5 и 8 ПБУ 10/99). Конкретную статью затрат определите в зависимости от того, какую работу выполняет сотрудник.

Ситуация, в которой обязательный медосмотр выпал на выходной день, законодательно не отрегулирована. Однако Минтруд устно обозначил свои рекомендации. Оплатите день осмотра исходя из среднего заработка за то количество часов, которые сотрудник фактически потратил.

Оплачивать день осмотра как работу в выходной не нужно. Сотрудник фактически не выполнял свои трудовые обязанности, а значит, оплата в повышенном размере ему не полагается.

Количество часов, потраченных на медосмотр, можно узнать из справки медицинской организации. Сообщите сотруднику, что ему нужно будет взять ее самостоятельно. При этом средний часовой заработок определите в общем порядке. Порядок оплаты медосмотра закрепите в трудовом или коллективном договоре, если он есть у вас в организации.

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