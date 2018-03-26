3026 марта 2018

Роструд присвоил различным видам трудовых нарушений баллы от 1 до 10 в зависимости от степени риска. Новый перечень ведомство разместило на своем сайте rostrud.ru. Для чего нужна новая балльная система оценки трудовых нарушений?

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Чтобы трудинспекторы понимали, как оценивать нарушения, которые допускают работодатели.

В перечне Роструд собрал 76 типовых нарушений в сфере трудового законодательства. Для наглядности каждому из них присвоили от 1 до 10 баллов в зависимости от тяжести нарушения.

К примеру, если компания не заключает с сотрудниками трудовые договоры, это серьезное нарушение, его оценивают в 10 баллов. Если же компания забыла выдать сотруднику расчетный листок — нарушение несущественное, его трудинспекторы оценят всего в 1 балл.

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