Чтобы трудинспекторы понимали, как оценивать нарушения, которые допускают работодатели.

В перечне Роструд собрал 76 типовых нарушений в сфере трудового законодательства. Для наглядности каждому из них присвоили от 1 до 10 баллов в зависимости от тяжести нарушения.

К примеру, если компания не заключает с сотрудниками трудовые договоры, это серьезное нарушение, его оценивают в 10 баллов. Если же компания забыла выдать сотруднику расчетный листок — нарушение несущественное, его трудинспекторы оценят всего в 1 балл.

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