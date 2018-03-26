Да, вправе.

После ликвидации компании ежемесячное пособие по уходу назначает и выплачивает отделение соцзащиты по месту жительства. Так как папу уволили из-за ликвидации компании, то сумма пособия составляет 40 процентов его среднего заработка за последние 12 месяцев перед отпуском [абз. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ].

Но, поскольку папу уволили из-за ликвидации компании, пособие в этом случае не может превышать максимального размера – 12 262,76 руб. [абз. 3, 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 81-ФЗ].