2426 марта 2018

В августе 2016 года муж одной нашей сотрудницы оформил в компании, где он работал, отпуск по уходу за вторым ребенком и стал получать ежемесячное пособие. Сумма – 21 150 руб. До 2017 года пособие он получал из ФСС. В феврале 2017 года компанию ликвидировали. Пособие папа переоформил и деньги в том же размере начал получать из отделения соцзащиты. В июне муж сотрудницы получил пособие 12 262 руб. вместо 21 150 руб. В отделении соцзащиты сказали, что при оформлении выплаты они ошиблись. Поэтому пособие пересчитали и уменьшили. Сотрудники соцзащиты были вправе так поступить?

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отвечает:

Да, вправе.

После ликвидации компании ежемесячное пособие по уходу назначает и выплачивает отделение соцзащиты по месту жительства. Так как папу уволили из-за ликвидации компании, то сумма пособия составляет 40 процентов его среднего заработка за последние 12 месяцев перед отпуском [абз. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ].

Но, поскольку папу уволили из-за ликвидации компании, пособие в этом случае не может превышать максимального размера – 12 262,76 руб. [абз. 3, 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 81-ФЗ].

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