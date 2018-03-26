2226 марта 2018

Со следующего года сотрудникам на больничном и в командировках мы будем доплачивать разницу между окладом и пособием. В средний заработок командировочные и больничные не входят. Надо ли учитывать эти доплаты, когда мы будем рассчитывать средний заработок для отпускных?

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отвечает:

Не учитывайте доплаты к пособию по временной нетрудоспособности и среднему заработку за время командировки при расчете отпускных.

Компания платит сотрудникам за каждый день отпуска средний заработок. Его рассчитывают за 12 календарных месяцев до отпуска (ст. 139 ТК). При этом учитывают суммы вознаграждения за труд (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922). А вот пособия по временной нетрудоспособности и средний заработок за время командировки в расчет не входят (подп. «а», «б» п. 5 Положения № 922).

Нужно исключить из расчета среднего заработка выплаты социального характера и те, которые не связаны с выполнением работы (п. 3, 5 Положения, утв. постановлением № 922). Обе доплаты компания начисляет к суммам, которые не учитывают в расчете среднего заработка. А прибавка к больничным — это еще и выплата социального характера. Ведь пособие по болезни компенсирует утрату заработка в период нетрудоспособности. Эти доплаты не включайте в расчет среднего заработка.

Учитывайте для определения среднего заработка для отпускных те суммы, которые платите работнику за труд. Например, доплату за выслугу лет, за совмещение профессий и пр. Этот вид вознаграждений нужно прописать в системе оплаты труда (подп. «к» п. 2 Положения № 922).

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