Вы не вправе выдать сотруднику зарплату наличными.

Сотрудники-резиденты получают зарплату наличными в кассе или на банковскую карту. А для расчетов с нерезидентами есть особенности.

Иностранцы становятся резидентами для валютного регулирования, когда получают вид на жительство и становятся постоянно проживающими. Все остальные иностранцы, в том числе временно пребывающие — нерезиденты (подп. «а» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Компания-резидент вправе вести наличные расчеты с «физиком»-нерезидентом только по договору розничной купли-продажи. Во всех остальных случаях с нерезедентами нельзя рассчитываться наличными деньгами (ч. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ, письмо ФНС от 29.08.2016 № ЗН-4-17/15799).

Если выдать зарплату иностранцу наличными, компанию могут оштрафовать на всю сумму незаконно выплаченного вознаграждения (ч. 1 ст. 15.25 КоАП). Можно отменить штраф на основании того, что нарушение незначительное, но в суде (постановление Верховного суда от 06.03.2015 № 307-АД15-691). Чтобы не спорить с проверяющими, попросите сотрудника оформить карту.

У платежки на зарплату нерезиденту есть особенности. В назначении платежа до текста надо поставить код валютной операции. Запишите его в фигурных скобках вместе с символом VO. Когда резидент хочет перечислить зарплату нерезиденту — код 70060. С 1 января 2018 года он не меняется (приложение 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И).