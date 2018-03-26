В этом случае вы вправе выставить два счета-фактуры на три отгрузки.

По общему правилу компания на каждую поставку выставляет один счет-фактуру. Срок — пять календарных дней с момента отгрузки (п. 3 ст. 168 НК). Чиновники разрешают выставлять один счет-фактуру на несколько поставок, если между ними прошло не более пяти календарных дней (письмо Минфина от 12.01.2016 № 03-07-09/140).

Между каждой из ваших отгрузок прошло менее пяти дней. Но между первой и последней — шесть дней. А значит, выставить один документ на три поставки вы не вправе. С вас налог не снимут, а у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетом.

В вашем случае можно обойтись двумя счетами-фактурами. Объединить вторую поставку можно и с первой, и с последней. В строке 5 счета-фактуры запишите номера платежек через запятую.