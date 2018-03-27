Если контролеры на проверке обнаружат ошибку в реквизите кассового чека, они могут выписать компании штраф.

Закон устанавливает требования к онлайн-чеку. В частности, в нем должны быть перечислены все обязательные реквизиты. Причем не важно, в каком порядке они стоят — так же, как записано в законе или в любом другом.

Ставка налога — один из таких обязательных реквизитов чека (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если не будет хотя бы одного из них, инспекторы вправе оштрафовать компанию на сумму до 10 тыс. руб. Проверяющие вправе одновременно оштрафовать и ответственного сотрудника на сумму до 3 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Важная статья:

О новых чеках и кассовых штрафах

У организации есть возможность избежать штрафа. Во-первых, налоговики устно пообещалипредупреждать об ошибках в онлайн-чеках и сразу не штрафовать за них. Инспекторы вышлют письмо, в котором перечислят ошибки в онлайн-чеках компании.

Во-вторых, если вы успеете сообщить об ошибке налоговикам до проверки, штрафа не будет (примечание к статье 14.5 КоАП, письмо ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Оправьте им письмо в свободной форме. В нем опишите причину ошибки — технический сбой аппарата. После потребуется исправить все неверные документы. Для этого пробейте кассовый чек с признаком «возврат прихода». В нем отразите сумму покупки, а также ставку и сумму НДС, как в первоначальном чеке. Затем выбейте корректный чек на покупку.

Еще одна возможность отменить штраф есть у компаний, которые относятся к малому или среднему бизнесу. Если это первое нарушение в году, то штраф заменят на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП). Причем об этом не надо просить проверяющих, они сами заменят вид наказания (письмо ФНС от 22.12.2016 № СА-4-7/24729). Но чтобы избежать споров с инспекцией, безопаснее как можно скорее исправить ошибку и не выбивать чеки.

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