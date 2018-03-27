Расходы на такси надо подтвердить документами.

Компания вправе учитывать расходы на такси. Но такие траты также необходимо подтверждать документами (ст. 252, подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). Скиншот экрана — это не первичка. То есть его недостаточно, чтобы учесть траты. Заранее попросите работника выяснить, сможет он получить документы или нет. Иначе вы вправе не возмещать сотруднику такие расходы.

Некоторые сервисы представляют документы. Для этого в программе надо поставить галку. Поэтому попросите работника пользоваться услугами компаний, которые представляют первичку. Другой вариант — заключить договор с такси. Вы будете перечислять деньги с вашего расчетного счета на счет компании-перевозчика. В конце месяца контрагент будет представлять вам акты. Этих документов будет достаточно для учета расходов.

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