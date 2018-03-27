Расходы на такси надо подтвердить документами.
Компания вправе учитывать расходы на такси. Но такие траты также необходимо подтверждать документами (ст. 252, подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). Скиншот экрана — это не первичка. То есть его недостаточно, чтобы учесть траты. Заранее попросите работника выяснить, сможет он получить документы или нет. Иначе вы вправе не возмещать сотруднику такие расходы.
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Некоторые сервисы представляют документы. Для этого в программе надо поставить галку. Поэтому попросите работника пользоваться услугами компаний, которые представляют первичку. Другой вариант — заключить договор с такси. Вы будете перечислять деньги с вашего расчетного счета на счет компании-перевозчика. В конце месяца контрагент будет представлять вам акты. Этих документов будет достаточно для учета расходов.
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