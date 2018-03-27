2427 марта 2018

Работник будет передвигаться на такси. Вызывать машины он будет с помощью интернет-сервисов. Достаточно ли сделать скиншот экрана телефона со стоимостью поездки, чтобы подтвердить расходы?

Темы:

отвечает:

Расходы на такси надо подтвердить документами.

Компания вправе учитывать расходы на такси. Но такие траты также необходимо подтверждать документами (ст. 252, подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). Скиншот экрана — это не первичка. То есть его недостаточно, чтобы учесть траты. Заранее попросите работника выяснить, сможет он получить документы или нет. Иначе вы вправе не возмещать сотруднику такие расходы.

Некоторые сервисы представляют документы. Для этого в программе надо поставить галку. Поэтому попросите работника пользоваться услугами компаний, которые представляют первичку. Другой вариант — заключить договор с такси. Вы будете перечислять деньги с вашего расчетного счета на счет компании-перевозчика. В конце месяца контрагент будет представлять вам акты. Этих документов будет достаточно для учета расходов.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.