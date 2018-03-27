1527 марта 2018

Будем компенсировать работнику КАСКО и ОСАГО. Облагается ли такая компенсация НДФЛ и взносами?

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отвечает:

Безопаснее заплатить НДФЛ со страховки.

ОСАГО и КАСКО — страхование ответственности. Выгодоприобретателем по договору будет собственник машины, а не компания. Поэтому оплачивать страховку должен сотрудник (ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ).

Если компания компенсирует затраты, сотрудник получает доход. С него надо удержать налог (ст. 211 НК). В спорах судьи встают на сторону налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.07.2015 № Ф07-3574/2015). Не важно, что по договору страховку платит работодатель.

Начисление взносов зависит от того, какими документами вы оформили оплату. Если заключили договор аренды, по которому компания оплачивает КАСКО или ОСАГО, то выплаты не облагаются взносами. Если работодатель компенсирует использование личного автотранспорта и оплачивает страховку по приказу или трудовому договору, то начислите взносы.

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