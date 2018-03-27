2327 марта 2018

Мы на упрощенке, изготавливаем одежду для взрослых и детей. Платим страховые взносы по пониженным тарифам. Взносы на случай материнства и временной нетрудоспособности мы не перечисляем, так как тариф — 0 процентов. Сотрудник принес листок нетрудоспособности. Надо ли мы нам оплачивать больничный и сможем ли мы возместить расходы в ФСС?

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отвечает:

Перечислите сотруднику пособие по временной нетрудоспособности. Потом вы вправе возместить его в ФСС или зачесть в счет взносов.

Общий тариф взносов, которые страхователи платят в налоговую, — 30 процентов. Но некоторые организации вправе платить меньше взносов. Например, компании на упрощенке, которые изготавливают одежду, вправе платить взносы по общему тарифу 20 процентов. Такие страхователи не платят медицинские и материнские взносы (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК).

Все компании, которые выплачивают сотрудникам вознаграждения, — страхователи. Исключений для организаций на упрощенке, которые платят взносы по пониженным тарифам, нет (п. 1 ч. 1.1 ст. 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Все страхователи выдают сотрудникам пособие по временной нетрудоспособности, если работник имеет право на выплату. Причем первые три дня болезни организация оплачивает за свой счет, за остальные дни можно возместить в ФСС (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ). Не важно, по каким тарифам платит компания взносы на случай временной нетрудоспособности.

Сотрудник должен представить бюллетень. У компании есть 10 календарных дней, чтобы назначить пособие. Вы не сможете зачесть пособие в счет взносов, так как не платите их. Но вы вправе обратиться в фонд, чтобы получить живые деньги. Если вы перестанете платить взносы по пониженным тарифам, то вправе зачесть пособие в счет страховых взносов на материнство.

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