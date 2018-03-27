В таком случае покажите сотрудника в СЗВ-М.

Отражать или не отражать предпринимателя в отчете, зависит от условий договора. Раз в договоре нет упоминания о предпринимателе, значит, вы заключили контракт с «физиком». Поэтому его надо учитывать как застрахованного. То есть отражать в СЗВ-М в течение всего периода действия договора.

Если знаете, что подрядчик — бизнесмен, то выгоднее заключить с ним договор как с индивидуальным предпринимателем. Так организация сэкономит — с вознаграждения не потребуется перечислять страховые взносы. И НДФЛ удерживать не надо — в этом случае компания не будет налоговым агентом. Налог предприниматель заплатит сам (п. 1 ст. 227 НК).