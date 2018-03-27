Безопаснее исчислить НДС с полученного задатка.

Задаток подтверждает, что контрагент заключит договор на поставку товара или оказание услуг. Соглашение о задатке заключают в письменной форме.

Задаток — это не предоплата. Но обычно поставщик не возвращает деньги покупателю, а засчитывает их в счет оплаты. Поэтому чиновники считают, что с задатка надо исчислить НДС (письмо Минфина от 10.04.2017 № 03-07-14/21013). Причем исчислить НДС надо не в момент зачета, а в периоде получения денег. У судей нет единого мнения.

Одни судьи считают, что задаток в периоде его получения не является платежом за товар. А значит, исчислять НДС не надо (постановлении ФАС Поволжского округа от 24.07.2014 № А12-22792/2013).

Но есть и противоположные решения (определение ВАС от 23.04.13 № ВАС-4752/13). С учетом практики безопаснее исчислить налог в периоде, когда получили деньги.