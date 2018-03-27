Сотрудник не вправе получить вычет за обучение супруги.

Сотрудник вправе получить социальный вычет, если потратил деньги на обучение. Для этого нужно, чтобы у образовательного учреждения была лицензия. Если у автошколы есть такой документ, то с обучения можно получить вычет (письмо УФНС по г. Москве от 30.06.2014 № 20–14/062183@). Если школа работает без лицензии на образовательную деятельность, то права на вычет нет.

Вычет можно получить не только за свое обучение. Право распространяется и на обучение детей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Сотрудник оплатил обучение жены. А значит, у него нет права получить вычет. Но у супругов имущество общее. Не важно, что обучение оплатил муж. Поэтому жена вправе получить вычет (письмо ФНС от 24.10.2016 № БС-4-11/20142). Если супруга получает доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, она тоже вправе уменьшить налог.