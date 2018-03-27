Выбивайте кассовый чек, когда выдаете клиентам наличные.

Компании выдают кассовые чеки, когда рассчитываются с клиентами. При этом расчет — это не только прием денег. Когда продавец выдает наличные из кассы, он тоже рассчитывается с клиентом (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). А значит, также требуется выбить онлайн-чек.

На каждом документе должен стоять признак расчета. Это обязательный реквизит (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Он отличается в зависимости от операции. Признак «Расход» используют ломбарды, компании, которые принимают у населения металлолом, макулатуру и т. д.

Вы принимаете от «физиков» одежду, технику и т. д. Взамен выдаете деньги. Это тоже расчет. А значит, пробивайте онлайн-чек с признаком «Расход». Это нам подтвердили и налоговики, которых мы опросили.