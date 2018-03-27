Заново заполните сведения.

Ежегодно компании представляют в инспекцию сведения о среднесписочной численности(п. 3 ст. 80 НК).

Закон не уточняет, как исправлять сведения. Форма отчета не предусматривает возможности корректировки. Это не значит, что ошибку не нужно исправлять. Если контролеры ее обнаружат, то ответственного сотрудника могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб. (п. 1 ст. 15.6 КоАП).

Чтобы исправить ошибку, оформите сведения заново. Приложите к ним письмо с пояснением об ошибке в свободной форме. В таком случае штрафа не будет. Ведь вы обнаружили недочет быстрее налоговиков и исправили его.