5727 марта 2018

Мы сдали сведения о среднесписочной численности. Сегодня обнаружили в них ошибку — забыли учесть сотрудника, с которым заключили договор подряда. Как уточнить сведения?

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отвечает:

Заново заполните сведения.

Ежегодно компании представляют в инспекцию сведения о среднесписочной численности(п. 3 ст. 80 НК).

Закон не уточняет, как исправлять сведения. Форма отчета не предусматривает возможности корректировки. Это не значит, что ошибку не нужно исправлять. Если контролеры ее обнаружат, то ответственного сотрудника могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб. (п. 1 ст. 15.6 КоАП).

Чтобы исправить ошибку, оформите сведения заново. Приложите к ним письмо с пояснением об ошибке в свободной форме. В таком случае штрафа не будет. Ведь вы обнаружили недочет быстрее налоговиков и исправили его.

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