2327 марта 2018

Мы на упрощенке с объектом «доходы». Торгуем в розницу канцтоварами. Один магазин в Санкт-Петербурге, другой — в Москве. За магазин в столице перечисляем торговый сбор. В инспекции Петербурга нам сказали, что мы должны вести раздельный учет доходов по двум торговым точкам. Это так?

Тема:

отвечает:

При упрощенке с объектом «доходы» на торговый сбор можно уменьшить налог [п. 8 ст. 346.21 НК]. Но это можно сделать, только если платите налог и сбор в один бюджет.

В таком случае компании ведут раздельный учет доходов [письма Минфина от 20.02.2016 № СД-4-3/2833@, от 18.12.2015 № 03-11-09/78212]. В вашем случае налог по упрощенке вы перечисляете в бюджет Санкт-Петербурга, а торговый сбор — в бюджет Москвы. Поэтому единый налог вы уменьшить не можете. Компания вправе не вести раздельный учет доходов.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.