При упрощенке с объектом «доходы» на торговый сбор можно уменьшить налог [п. 8 ст. 346.21 НК]. Но это можно сделать, только если платите налог и сбор в один бюджет.

В таком случае компании ведут раздельный учет доходов [письма Минфина от 20.02.2016 № СД-4-3/2833@, от 18.12.2015 № 03-11-09/78212]. В вашем случае налог по упрощенке вы перечисляете в бюджет Санкт-Петербурга, а торговый сбор — в бюджет Москвы. Поэтому единый налог вы уменьшить не можете. Компания вправе не вести раздельный учет доходов.