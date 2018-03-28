1428 марта 2018

У нас объект «доходы минус расходы». В декабре 2017 года мы получили оплату за материалы, которые отгрузили раньше. В начале января, когда покупатель передавал материалы в производство, он выявил брак и вернул нам товар. Мы перечислили клиенту деньги за материалы на расчетный счет. Надо ли восстанавливать доходы и расходы?

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отвечает:

Да, доходы и расходы скорректируйте.

Покупатель вернул товар. Значит, компания его не продала и не вправе учесть в расходах [п. 2 ст. 346.17 НК].

Выручку от продажи уменьшите в текущем периоде, когда перечислили деньги покупателю [письмо Минфина от 07.05.2013 № 03-11-11/15936]. То есть уменьшите на сумму возврата доходы того налогового периода, в котором произвели возврат.

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