Да, доходы и расходы скорректируйте.

Покупатель вернул товар. Значит, компания его не продала и не вправе учесть в расходах [п. 2 ст. 346.17 НК].

Выручку от продажи уменьшите в текущем периоде, когда перечислили деньги покупателю [письмо Минфина от 07.05.2013 № 03-11-11/15936]. То есть уменьшите на сумму возврата доходы того налогового периода, в котором произвели возврат.

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