2028 марта 2018

Сотрудник ездил в командировку на междугороднем автобусе. По возвращении он предъявил билет, в котором записана сумма НДС. Мы приняли налог к вычету. Но на проверке инспекторы сняли вычет, так как информация на билете стерлась. Правы ли проверяющие?

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отвечает:

Контролеры вправе снять у компании вычет НДС из-за того, что информацию в проездном документе нельзя прочитать.

Компания вправе заявить вычет НДС только по счетам-фактурам. Исключение у командировочных расходов. НДС с них можно учесть и по другим документам, в том числе по проездным билетам, бланкам строгой отчетности (п. 7 ст. 171 НК).

Есть дополнительное условие, чтобы принять налог к вычету — информация на документе должна быть читаема. Если контролеры не смогут прочитать информацию на документе, они не проверят, верно ли компания приняла налог к вычету.

Защитить вычеты НДС в данном случае не получится даже в суде — судьи соглашаются с налоговиками, что вычет по нечитаемым документам нельзя получить (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.04.2017 № А15-1057/2016).

Чтобы обезопасить себя от споров с проверяющими, делайте копии документов, которые могут выцвести.

Правило касается не только проездных билетов, но и кассовых чеков. Ведь их сотрудники прикрепляют к авансовому отчету.

Информация во всех документах, которые сотрудники привозят из командировки, должна быть читаемой. Иначе на проверке инспекторы могут снять расходы и доначислить налог на прибыль.

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