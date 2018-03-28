Бизнесмен не вправе воспользоваться налоговыми каникулами.

Некоторые индивидуальные предприниматели вправе не платить налоги по упрощенке, так как ставка налога — 0 процентов. Для этого бизнесмены должны работать в производственной, социальной или научной сфере и оказывать услуги населению.

Конкретизировать виды деятельности, для которых действует льгота, должен региональный закон. Его принимают власти региона, если решат установить налоговые каникулы.

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В Ленинградской области власти приняли такой закон (Закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз). Но только вести деятельность, по которой местные власти разрешили применять нулевую ставку, недостаточно. Льготой вправе воспользоваться только впервые зарегистрированные предприниматели.

Ваш бизнесмен впервые был предпринимателем в 2014 году. А значит, у него нет права на налоговые каникулы. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина от 18.12.2017 № 03-11-12/84423).