Сотрудница вправе получать ежемесячное пособие в размере 50 руб., только когда пойдет в отпуск по уходу за ребенком.

Сотрудница, которая идет в декрет, вправе получить пособие по беременности и родам. Его выплачивают один раз перед декретом. Затем работница имеет право на ежемесячное пособие.

После декрета мама вправе пойти в отпуск по уходу за ребенком. По общему правилу срок отпуска равен трем годам.

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О декретных и детских пособиях

В течение трех лет отпуска сотрудница вправе получать ежемесячное пособие по уходу в размере 50 руб. (Указ Президента от 30.05.1994 № 1110).

Деньги платит работодатель из собственных средств. Пока сотрудница находится в отпуске по беременности и родам, права на пособие в размере 50 руб. у нее нет.

Кроме того, сотрудница вправе получать ежемесячное пособие по уходу до 1,5 года. Это пособие работодатель вправе возместить из фонда. Также компания вправе зачесть расходы на ежемесячное пособие в счет взносов на материнство (ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).Сотрудница вправе получать оба детских пособия одновременно — эти выплаты не исключают друг друга.