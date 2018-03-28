1128 марта 2018

В декабре была выездная ревизия ПФР. Проверяли периоды с 2014 по 2016 год. В результате ревизоры доначислили взносы за июнь 2014-го и октябрь 2016-го, так как мы не отразили в отчете доходы. Разве сотрудники ПФР вправе проверять нас?

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отвечает:

Да, вправе.

Взносы, которые компания перечислила до 1 января 2017 года, проверяет фонд. А вот периоды начиная с 2017 года проверяют уже налоговики [ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ].

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