В расчете по взносам отразите как облагаемую часть суточных, так и освобожденную от взносов.

Компании записывают в расчете по взносам те виды выплат и вознаграждений в пользу сотрудников, которые прописаны в пунктах 1 и 2 статьи 420 НК (п. 7.5 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

В расчете есть строчка, в которую вписывают не облагаемые взносами выплаты по статье 422 НК.

Важная статья:

С каких суточных платить теперь взносы

Суточные — это выплаты по трудовым договорам. А значит, всю сумму надо отразить в расчете. Например, в строке 030 подраздела 1.1 (п. 7.5 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551@).

Не облагаются взносами суточные в размере 700 руб. на каждый день при поездках по России и 2500 руб. при поездках за границу (п. 2 ст. 422 НК).

Суточные в пределах лимитов запишите в строке «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами». В подразделе 1.1 это строка 040 (п. 7.6 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551@).

В строке «База для исчисления страховых взносов» отразите облагаемую сумму суточных, на которую вы начислили взносы (п. 7.7 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551@). Такой порядок соответствует требованиям ФНС (письмо от 24.11.2017 № ГД-4-11/23829@).

Выплаты в пользу сотрудников организация также показывает в строках 210 подраздела 3.2.1 раздела 3.

Если компания не отразит необлагаемые суточные в разделе 1 расчета, то инспекторы его могут не принять. Ведь сумма выплат по каждому сотруднику не сойдется с общими выплатами по организации в целом (письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@).

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