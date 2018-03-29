729 марта 2018

У нас турагентство на упрощенке. Из-за изменения ОКВЭД мы в 2017 году платили взносы по основным тарифам. В конце года вышло разъяснение, что право на пониженный тариф мы не потеряли. Надо уточнять предыдущие расчеты или достаточно верно заполнить годовой отчет?

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отвечает:

Уточните отчеты за предыдущие периоды.

В начале года Минфин разъяснял, что из-за изменения ОКВЭД некоторые организации утратили право на пониженный тариф. Поэтому компании платили взносы по тарифу 30 процентов.

В конце года законодательство изменилось: если компания не меняла вид деятельности, то право на пониженный тариф у нее сохранилось (письмо от 13.10.2017 № 03-15-07/66964). Поэтому компании вправе пересчитать взносы по пониженным тарифам.

Потребуется уточнить расчеты за весь 2017 год. Ведь в них организация отражала начисления по общему тарифу, ставила в строке 001 приложения 1 к разделу 1 код тарифа плательщика 08 (приложение 5 к приказу № ММВ-7-11/551@).

Если вы без уточненок сдадите годовую отчетность с расчетом взносов по пониженным тарифам, то у инспекторов возникнут вопросы.

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