В корректировке раздел 3 заполните только на сотрудников с ошибками. Причем запишите не только их верные персональные данные, но и сведения о начислениях (п. 22.22 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551).

Важная статья:

Минфин требует от предпринимателей больше взносов

В разделе 1 запишите общие суммы по всем сотрудникам. Их можно перенести из первоначального отчета. К расчету стоит приложить пояснения о том, какие персональные данные вы исправили.

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