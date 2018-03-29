829 марта 2018

Мы неверно записали паспортные данные сотрудника в отчете по взносам. Как исправить ошибку?

Тема:

отвечает:

В корректировке раздел 3 заполните только на сотрудников с ошибками. Причем запишите не только их верные персональные данные, но и сведения о начислениях (п. 22.22 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551).

В разделе 1 запишите общие суммы по всем сотрудникам. Их можно перенести из первоначального отчета. К расчету стоит приложить пояснения о том, какие персональные данные вы исправили.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.