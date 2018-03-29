Оплату больничного за первые три дня компании в пилотных регионах отражают точно так же, как и организации в других субъектах.

Правила выплаты пособий одинаковые для всех страхователей. Больничный за первые три дня нетрудоспособности они оплачивают работнику за свой счет (п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Эти суммы, как и остальная часть пособия, страховыми взносами не облагаются (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК).

Важная статья:

Можно ли теперь досрочно платить взносы

В отчете по взносам пособие надо отразить в двух строках: общих выплатах сотруднику и необлагаемых суммах.

Выплаты показывают в строках 030 и 040 подразделов 1.1 и 1.2, по строкам 030 подразделов 1.3.1, 1.3.2 и 1.4 приложения 1 к разделу 1, в строке 030 приложения 2 к разделу 1 расчета. Приложения 3 и 4 не заполняйте.

В приложении 2 отразите пособие в строке 210 (п.22.26 приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551@).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>