С главбуха взыщут недоимку, если он виноват в уклонении. Ведь долг образуется в результате действий работников, в том числе бухгалтера (п. 3 постановления № 39-П).

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Что привело к недоимке по прибыли

С 28 июня 2017 года прописали право взыскивать долги организации с «физиков», которые могли определять ее действия (п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Правда, при условии, что компанию уже исключили из ЕГРЮЛ. В таком случае ее кредиторы вправе предъявить иск о взыскании долга бывшему руководителю или другому работнику, который виноват в ущербе.

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