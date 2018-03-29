1829 марта 2018

Долг могут взыскать с главбуха, если компания сама может расплатиться?

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отвечает:

Нет, сначала налоговики постараются получить долг с самой компании. Они спишут деньги со счетов, а если средств окажется недостаточно, арестуют имущество.

Если организация работает и сама выплачивает долг, главбуха не тронут. Суд постановил, что нельзя взыскивать недоимку одновременно с организации и ее бухгалтера. Прежде чем предъявить иск «физику», необходимо убедиться, что компания не может самостоятельно расплатиться по налоговым долгам (п. 3.5 постановления Конституционного суда от 08.12.2017 № 39-П).

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