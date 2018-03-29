929 марта 2018

Когда инспекторы решат, что организация не сможет сама заплатить налоги?

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Организацию, которая не может платить налоги, вправе признать банкротом. Тогда ФНС как кредитор потребует долг с виновных в недоимке.

Конституционный суд определил, что нельзя возмещать ущерб бюджету за счет «физиков», пока компания сама способна платить налоги. То есть пока ее не исключили из ЕГРЮЛ (п. 3.5 постановления № 39-П). Пока компания действующая, суды отказывали во взыскании налогов с бухгалтера (апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 15.05.2017 № 33–2331/2017).

ФНС прописала свои критерии, когда можно считать, что с компании невозможно взыскать недоимку и пора взыскивать с бухгалтера:

  • приставы вернули налоговикам исполнительный лист, который выписали на компанию;
  • прекратилось производство по делу о банкротстве должника;
  • у компании есть признаки недействующей организации — не отчитывается, не платит по счетам;
  • в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений о компании и пр.

Чтобы избежать сюрпризов в виде иска от ФНС, имеет смысл периодически заказывать выписку из реестра по организации с недоимкой. В том числе когда бухгалтер уже не работает в компании, которая не платит налоги.

Если обнаружите отметку о недостоверности в реестре у своей компании, скорее уберите ее. Отметка для налоговиков один из поводов объявить, что долги компании должен платить главбух.

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