3029 марта 2018

Когда налоговики объявят, что в уклонении от налогов виноват бухгалтер?

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отвечает:

Вину бухгалтера должны доказать. Если ее нет, то нет и оснований взыскать ущерб.

Инспекторы прописали презумпцию виновности бухгалтера. Но доказать вину непросто. Поэтому ФНС чаще предъявляет гражданские иски «физику», когда его уже признали виновным в налоговом преступлении (апелляционные определения Хабаровского краевого суда от 29.09.2017 № 33–6715/2017, Иркутского областного суда от 27.06.2017 № 33–5930/2017).

Налоговики постараются, чтобы главбуха не оправдали. Они предъявят в суде все, что нашли во время налоговых проверок. Например, будут доказывать участие бухгалтера в подделке документов, схемах с фиктивными компаниями. А также обратят внимание судей, что бухгалтер злоупотреблял доверием директора.

Главбуху будет проще избежать обвинения, если он поможет найти других виновных в налоговом преступлении или источники для возмещения недоимки организации. Это улучшит характеристику (п. 3 письма от 09.01.2018 № СА-4-18/45@).

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