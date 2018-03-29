5229 марта 2018

Могут ли весь налоговый долг компании повесить на бухгалтера?

Темы:

отвечает:

Да, могут. Тот, кто виноват в недоимке, должен полностью возместить вред бюджету. Это согласуется с позицией Конституционного суда (п. 4 постановления № 39-П).

Но судьи напомнили, что недоимка компании может оказаться неподъемной для «физика». Поэтому можно уменьшить сумму к возмещению с учетом имущественного положения «физика» (п. 4.1, 4.2постановления № 39-П). Но ФНС считает, что это обстоятельство не надо учитывать, если доказали умысел бухгалтера в налоговом нарушении (п. 3 письма от 16.01.2018 № СД-4-3/480@).

Взыскать нужно ту сумму, которую бюджет не получил по вине «физика». Например, суд посчитал разумной сумму 1,7 млн руб. из 13,7 млн руб. недоимки (апелляционное определение Оренбургского областного суда от 21.09.2017 № 33–6322/2017).

При этом в расчет вреда нельзя включать штраф за неуплату налога. Взыскать с «физика» вместо компании правомерно только недоимку и пени.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.