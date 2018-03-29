Да, могут. Тот, кто виноват в недоимке, должен полностью возместить вред бюджету. Это согласуется с позицией Конституционного суда (п. 4 постановления № 39-П).

Но судьи напомнили, что недоимка компании может оказаться неподъемной для «физика». Поэтому можно уменьшить сумму к возмещению с учетом имущественного положения «физика» (п. 4.1, 4.2постановления № 39-П). Но ФНС считает, что это обстоятельство не надо учитывать, если доказали умысел бухгалтера в налоговом нарушении (п. 3 письма от 16.01.2018 № СД-4-3/480@).

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Взыскать нужно ту сумму, которую бюджет не получил по вине «физика». Например, суд посчитал разумной сумму 1,7 млн руб. из 13,7 млн руб. недоимки (апелляционное определение Оренбургского областного суда от 21.09.2017 № 33–6322/2017).

При этом в расчет вреда нельзя включать штраф за неуплату налога. Взыскать с «физика» вместо компании правомерно только недоимку и пени.