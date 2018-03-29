4129 марта 2018

Взыскать долг с бухгалтера могут, даже если он не получил ни копейки из укрытых налогов?

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отвечает:

Да, но суд должен учитывать, обогатился ли бухгалтер за счет схем. Это влияет на размер ущерба.

ФНС научила инспекторов, как определить, что бухгалтер получил выгоду. Контролеры изучат, как изменилось его материальное благосостояние, покупал ли он недвижимость, ценные бумаги и т. д.

Опасно, если расходы бухгалтера превышают его официальные доходы. Если деньги из компании уходили однодневкам и подставным «физикам», инспекторы тоже решат, что часть этих денег попали к бухгалтеру лично.

Налоговики оценят и нематериальную выгоду: например, главбух экономил налоги, чтобы сделать карьеру в компании. Если инспекторы не найдут ни одного признака, что бухгалтер получил какие-либо бонусы, то заявят в суде, что это необязательное обстоятельство для взыскания ущерба.

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