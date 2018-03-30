Не совсем так.

Перечень — это только ориентир для трудинспектора. Штраф не зависит напрямую от суммы баллов, которые трудинспекторы присвоят компании. Когда проверяющие назначают штрафы, они учитывают множество факторов.

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Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Например, впервые ли организация допустила нарушение, каковы его последствия для сотрудников и т. д. Однако если проверяющие выявят серьезные нарушения, которые оценят в 7—10 баллов, то риск получить максимальный штраф у компании вырастет.

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