2130 марта 2018

Роструд присвоил различным видам трудовых нарушений баллы от 1 до 10 в зависимости от степени риска. Новый перечень ведомство разместило на своем сайте rostrud.ru. То есть если проверка выявила нарушения, то штраф будет зависеть от того, сколько баллов набрала компания?

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отвечает:

Не совсем так.

Перечень — это только ориентир для трудинспектора. Штраф не зависит напрямую от суммы баллов, которые трудинспекторы присвоят компании. Когда проверяющие назначают штрафы, они учитывают множество факторов.

Например, впервые ли организация допустила нарушение, каковы его последствия для сотрудников и т. д. Однако если проверяющие выявят серьезные нарушения, которые оценят в 7—10 баллов, то риск получить максимальный штраф у компании вырастет.

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